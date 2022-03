Hiina kutsus Venemaad ja Ukrainat üles läbirääkimistele

«Praegu on kõige olulisem vähendada pingetaset, vältida tsiviilohvreid, tõhustada diplomaatilisi jõupingutusi ja naasta võimalikult kiiresti poliitilise lahenduse teele,» rõhutas saadik.

Hiina välisminister Wang Yi kinnitas varem päeval, et Hiina ja Venemaa sõprus on endiselt kaljukindel.

«Sõprus meie kahe rahva vahel on kaljukindel ja poolte tulevase koostöö väljavaated piiritud,» ütles Wang ajakirjanikele.

Välisminister lisas, et Hiina saadab Ukrainale humanitaarabi ja on «valmis tegema rahvusvahelise üldsusega koostööd vajalikuks vahendustegevuseks».

«Vajame rahu ja läbirääkimisi. Hiina on selles osas tööd teinud ja hoiab tihedat sidet kõikide pooltega,» sõnas minister Hiina rahvasaadikute kongressi käimasoleva istungjärgu pressikonverentsil.

Wang märkis, et Hiina president Xi Jinping ütles telefonivestluses Venemaa riigipea Vladimir Putiniga, et Hiina «soovib, et Venemaa ja Ukraina võimalikult kiiresti rahus kokku lepiksid».