Postimees avas ukrainakeelse uudisteportaali

Oleme siia koondanud viimaseid uudiseid, kasuliku info neile, kes juba on Eestis ja ka neile, kes oma siiatulekut veel kavandavad. Samuti on siit tulevikus leitavad Postimehe toimetuse olulisemad lood – ka reportaažid sõjakeerises Ukrainast.

Postimehe toimetus loodab, et üheskoos on meil kergem see keeruline aeg üle elada. Ukrainakeelset infot toimetusele saab saata: ukraina@postimees.ee.