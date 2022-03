Tallinn, Tartu ja Helsingi lõid ühise ühistranspordi piletirakenduse

Piiriülene süsteem annab Eestist Helsingisse reisides võimaluse osta ühistranspordipilet läbi rakenduse Pilet.ee 2020. Helsingi Matkakortti sõidukaardi omanikud saavad võimaluse osta oma kaardile Tallinna ja Tartu päevapileteid ja neid Eesti ühistranspordis valideerida. Lisaks on nüüd ka võimalus kõiki enda sõite jälgida aadressidel pilet.ee ja hsl.fi.

«Piiriülese süsteemi arendamise peamine eesmärk on julgustada inimesi reisides autokasutusest loobuma ja selle asemel rohkem ühistransporti kasutama. Kui piletiostmine on mugav ja emakeeles, peaks see aitama kaasa keskkonnasõbralikumate valikute tegemisele,» märkis Tallinna transpordiameti piletisektori juhtivspetsialist Tiit Laiksoo.