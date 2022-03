Eksministri nõunik Urmas Arumäe jäi suures toimingupiirangu rikkumises lõplikult süüdi

Riigikohus võtab kaebuse arutusele ainult siis, kui asja lahendamisel esimeses ja teises kohtuastmes on tekkinud olulisi õiguslikke probleeme või see on vajalik kohtupraktika ühtlustamiseks ja edasiarendamiseks. Praegusel juhul riigikohtu teatel sellist alust ei olnud ning seega jõustus ringkonnakohtu otsus.