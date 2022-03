Relvaomanike liit tegi ettepaneku peatada Vene kodanike relvaluba

Liit märkis, et Venemaa sissetungimine Ukrainasse on relvaomanikud kehtiva relvaseaduse valguses muretsema pannud.

«Eestis elab või omab elamisõigust arvestatav hulk Venemaa kodanikke, kellel on Eesti relvaluba ning hulk tulirelvi. Nende seas on ka sportlaskureid, kellel on õigus omada suuri padrunikoguseid,» kirjeldas liit teates, lisades, et tulirelvad Eestile vaenuliku riigi kodanike ehk nn. 5. kolonni valduses on tõsine sisejulgeolekurisk.

«Kui tänasel venemaal tekib huvi destabiliseerida olukorda Eestis, siis on võimalik neid relvaomanikke kasutada sabotaaži ja diversiooniaktide läbiviimiseks ning sõjaolukorras vaenuliku toetusjõuna,» oletas liit.

Liiduni on nende teatel jõudnud infot, et Ida-Virumaa venemeelsed jahimehed on ähvardanud Ukraina toetajaid ning see teave on politseile edastatud.

Seetõttu tegi relvaomanike liit siseministeeriumile ettepaneku peatada viivitamatult nende Eestis resideeruvate välismaalaste relvaload, kellel on Vene Föderatsiooni või tema liitlasriikide kodakondsus. «Relvaluba võiks Eestis omada ainult Eesti Vabariigi, EU ja NATO liikmesriikide kodanikud,» pakub liit.

Rohkem lubatud laskemoona

Lisaks eelmainitule tegi liit ministeeriumile ettepaneku suurendada praeguses olukorras Eesti kodanikest relvaloa omanikele lubatud laskemoonakogust.

«Käesolev Ukraina sõda on näidanud, et tsiviilisikute käes olevatest relvadest on olnud suur abi nii üksikute diversantide kui vaenulike gruppide ja marodööride kahjutuks tegemisel. Samuti saab relvastatud tsiviilisikuid kasutada tugistruktuurina laiapindse riigikaitse teostamisel ja hajutatud lahingutegevuses sõjalise konflikti olukorras,» usub relvaomanike liit.