Tuleval aastal ei saa Tartu Ülikooli kandideerida Venemaa ja Valgevene kodanikud

Tartu Postimees kirjutas täna, et sõja eest põgenevate ukrainlaste haridustee jätkamiseks luuakse Tartu ülikoolis täiendavad õppekohad ja tehtud on muidki ettevalmistusi, näiteks oodatakse Ukraina akadeemilisi töötajaid kolleegidena tööle Tartu ülikooli. Vahetult enne videopöördumist võttis senat vastu otsuse, et kevadel ja sügisel ukrainlastelt õppemaksu ei küsita. «Ehk siis vabastatakse nad esialgu ajutiselt selle tasumisest üheks aastaks,» lausus ülikooli õppeprorektor Aune Valk. Loodi ka stipendiumifond Ukraina tudengitele.