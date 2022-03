Kohus: vanade artiklite osas meediale kahjunõudeid esitada ei saa

Eluaegne vang Andrei Tali esitas 2019. aasta lõpus hagi Postimehe vastu. Tali hagi puudutas mitmeid Postimehe artikleid, mis ilmusid nii aastal 2002 kui ka aastal 2018. Mees väitis, et Postimees on rikkunud tema isiklikke õigusi, kui avaldas artikleid tema elust ja süütegudest. Tali oli seisukohal, et ei ole oma isikuandmete avaldamiseks nõusolekut andnud ning Postimehe lood on seega lubamatud.

Tali on andnud meediale küllaldaselt põhjust tema vastu huvi tunda. Tali kannab eluaegset vangistust mitme inimese surnuks pussitamise eest ning lisaks ühe isiku tapmiskatse eest. Ka vanglamüüride taga viibides on Tali kuritegude toimepanemist jätkanud ning 2020. aastal mõisteti ta süüdi ähvardamises. Süüdistuse kohaselt ähvardas Tali kannatanut muu hulgas maja süütamise, tapmise, vägistamise ja kannatanu alaealise lapse röövimisega.

Hiljuti jõustunud Harju maakohtu otsusega jäi Andrei Tali hagi Postimehe vastu rahuldamata. Kohus leidis, et Talist kirjutamine ka ilma tema nõusolekuta oli seaduspärane. Kohus selgitas, et süüdimõistetud kurjategijate andmete avaldamine on põhjendatud tulenevalt ajakirjanduslikust väljendusvabadusest ja avalikkuse huvist ning ajakirjandus ei vaja eluaegsest vangist uudiste kirjutamiseks tema nõusolekut.

Antud lahend annab ajakirjandusele tervikuna kindlustunde, et ajalooliste artiklite osas meedia vastu kahjunõudeid esitada ei saa.

Postimeest esindanud vandeadvokaadid Maarja Pild ja Karmen Turk advokaadibüroost TRINITI rõhutasid, et kohtuotsus on meediamaastiku jaoks oluline ka põhjusel, et kohus jättis ajalooliste artiklite osas Andrei Tali kahjunõude rahuldamata.

«Ajaloolised artiklid on sellised artiklid, mis on avaldatud kaua aega tagasi ning on endiselt kättesaadavad ajakirjandusväljaande digiarhiivis,» selgitas Maarja Pild.