Politoloogide hinnangul Parempoolsetel uut erakonda luua mõtet ei ole

Perling, kes oli Parempoolsete kandidaat Isamaa juhivalimistel 2021. aasta suvel, on juba kinnitanud, et poliitmaastikul soovivad Parempoolsed edasi minna ja teha seda ühtsena. Selle tõlgenduse järgi võiks ühe variandina kõne alla tulla ka uue erakonna loomine.

Kuigi uue erakonna võimalus vähemalt teoorias võib Rein Toomla sõnul olemas olla, siis jätkusuutlik see ei oleks. «Ta võib tekitada sellise probleemi, et ka olemasolev Isamaa valijaskond lõheneb. Ja isegi kui lõhenemine ei oleks pooleks, vaid näiteks proportsioonides 2/3 ja 1/3 emmale-kummale, siis võib see tähendada, et mõlemad poliitilised jõud jäävad aasta pärast valimistel riigikogust välja. See ei ole muidugi aksioom – äkki nii ei juhtugi, aga paratamatult tuleb sellega arvestada.»