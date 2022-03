Põhja prefektuur tabas puhumisreidi käigus seitse joobes juhti

«Kahjuks tuleb tihtipeale ette olukordi, kus inimesed on enda sõnul eelmisel õhtul tarvitanud lahjemat alkoholi ning eeldavad, et hommikuks on see juba organismist väljunud. Tegelikkuses aga hinnatakse olukorda valesti, sest alkohol väljub organismist väga aeglaselt,» märkis politsei sotsiaalmeedias.