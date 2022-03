Isamaa algatas seadusemuudatuse aktsiiside langetamiseks

Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimehe Aivar Koka sõnul on tarbijahinnad teinud hüppelise tõusu ning riik peab hinnatõusu pidurdamiseks tegutsema. «Tarbijahinnad kasvasid Eestis tänavu veebruaris võrreldes möödunud aasta veebruariga 12 protsenti. Kütusehindade tõus mõjutab tugevalt inflatsiooni kasvu ning aktsiisi alandamine on üks kõige tõhusamaid meetmeid hinnatõusu pidurdamiseks,» ütles Kokk.

Ta lisas, et arvestades praegust julgeolekuolukorda ei ole lähiajal oodata ka hinnatõusu pidurdumist. «Venemaa sõjamasina pidurdamiseks Ukrainas on karmid sanktsioonid vältimatud. Ukraina toetamise hinnaks on aga kõrgemad kütusehinnad ning riik peab siinkohal appi tulema enda inimestele ja ettevõtjatele,» ütles Kokk.