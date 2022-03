Inimesed sõjapõgenike majutamise eest tasu ei oota

Kuigi on kostnud ka nurinat selle üle, miks riik oma inimesi sama entusiasmiga ei aita, vastas kriisistaabi juht, et kontekst on täiesti erinev. «Ma tahaks loota, et kui meil kunagi sellist abi peaks vaja minema, siis koheldakse meid samamoodi. Ja ma tahaks öelda, et meil ei ole neid inimesi sadades tuhandetes, kes sellist abi vajavad.»