Eestis puudub hädaolukorras vajalik ühtne teavitussüsteem

Oliver Gailand usub, et mobiilivõrgu suured rikked on väga haruldased. Foto: Erakogu

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti sideosakonna juhataja Oliver Gailan selgitas, et selliseid ulatuslikke intsidente nagu veebruari keskpaigas tuleb ette harva, võib-olla kord kümne aasta jooksul. «Oleme harjunud, et side töötab meil alati hästi, aga nagu igas tehnilises süsteemis, võib ka sidevõrgus esineda rikkeid,» nentis Gailan. «SMSide vahendusel edastatakse hädaohuteateid paljudes maades ja SMSe on võimelised vastu võtma nii nuti- kui ka nuputelefonid. Seega on tegu küllaltki hea lahendusega, sest see jõuab vahetult paljude inimesteni.»

Pikem elektrikatkestus lööb tugijaamad rivist välja

Andre Visse sõnul saab siiski ulatuslik elektrikatkestus mobiilimaste rivist välja viia. Foto: Jake Farra

Telia tehnoloogiajuht Andre Visse ütles, et nende võrgusõlmed (sh mobiilside tugijaamad) lähevad elektrikatkestuse korral üle akutoitele. Ja need tugijaamad, mis on varustatud püsigeneraatoritega, jäävad tööle ka pärast akude tühjenemist. Ulatuslikuma katkestuse korral varustatakse tugijaamad lisaks mobiilsete generaatoritega.

«Pikema elektrikatkestuse korral on siiski paratamatu, et osa mobiilside tugijaamu langeb rivist välja, sest kõigi külge pole võimalik akusüsteeme ehitada ja generaatoreid paigaldada. Sellised on näiteks hoonete katustel asuvad tugijaamad. Oma mobiilsidevõrku planeerides ja ehitades oleme arvestanud, et suuremad ja mobiilside üldist katvust tagavad tugijaamad oleks tagavarasüsteemidega varustatud,» selgitas Visse.

Pärnu hoiatussüsteem ei toimi juba ammu

Eestis pole praegu paraku ühtegi linna, kus oleks säilinud mingigi üldine helisignaalil põhinev hoiatussüsteem. Pärnu püüdis seda üleujutusohu tõttu luua ja sealne automaatne hoiatussüsteem (PAUH) valmis 2008. aastal. See koosnes viie kõrgema hoone katusele paigaldatud valjuhäälditest, mis võimaldasid edastada sireeni ja raadio teel kõnet. Süsteem oli varustatud akudega.

«PAUHi ostmine ja paigaldamine läks linnale maksma 170 605 eurot ja selle töös hoidmine nõudis 130 000 eurot aastas,» selgitas Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar. «2009. aasta kohalike valimiste järel otsustas aga tollane linnavalitsus süsteemi ülalpidamisest loobuda, pidades PAUHi ebaefektiivseks ja liiga kulukaks. Katustele paigaldatud valjuhääldite heli ei katnud kogu linna, kinniste akende ja tugeva tuule korral ei kuulnud paljud linnaelanikud sireeni.»

Valjuhääldite abil elanikkonna informeerimise efektiivsus oli ja on üle riigi vaidluste objekt. Pärnu linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar

Praegu on PAUH kasutu – valjuhääldid katustel aastaid kontrollimata, seadmed vooluta ja internetiga ühendamata. Et seade n-ö ellu äratada, tuleks ta sisuliselt uuesti luua.

«Valjuhääldite abil elanikkonna informeerimise efektiivsus oli ja on üle riigi vaidluste objekt. Päästeamet näeks muidugi hea meelega, et omavalitsused varustavad end taolise süsteemiga, aga ise selle ülesehitamisse ja töös hoidmisse ei panusta. Üleriigiliselt kasutatakse elanikkonna hoiatamiseks SMS-sõnumeid. Isikliku kogemuse põhjal võin öelda, et jaanuaritormi ajal oli kõige enam kasu linnas ringi sõitvatest politseiautodest, kust valjuhääldite abil ohust teavitati,» rääkis Roosaar.

Timberg peab SMS-teavitust ebaefektiivseks

Endine päästeameti peadirektor ning kiirgus- ja keemiakaitse insener Kalev Timberg peab aga tuumaajastul tähtsaks korralike varjendite ja lollikindla teavitussüsteemi olemasolu. Tema sõnul algas õhuhäire puhul teavitamine siis, kui lennukitest said relvad. Eriti oluliseks muutusid sellised teavitussüsteemid siiski 1960ndatel, sest siis sai inimkond valmis tuumarelva.

Tartu tsiviilkaitsestaapi juhtinud Kalev Timberg üheksakümnendatel, kui hävines õhuhäire võimekus ja lagunesid kaevikud. Foto: Malev Toom

«Sireenid ei ole meil Eesti iseseisvuse taastamise ajast töökorras. 90ndate alguses pöördusid päästeamet ja siseministeerium rahandus- ja majandusministeeriumi poole, et eraldataks raha õhuhäire süsteemidele ja varjenditele, kuid neid ei peetud oluliseks. Ja nüüd, kui meid ähvardatakse tuumarelvaga, on hakatud küsima, et kuidas inimesi teavitada,» lausus Timberg. Vähesed seni säilinud häire andmise süsteemid võivad olla tööstustes, kus peab vajadusel saama töötajaid kiiresti evakueerida, näiteks keemiaettevõtetes. Ühtset häiresüsteemi, mis oleks seotud õhutõrjesüsteemiga, riigis paraku ei ole.