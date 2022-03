Austraalia teatas kaitsevägede suurendamisest

Peaminister, kes peaks üldvalimised välja kuulutama mais, ütles pressikonverentsil, et tegemist on «suurima kaitsejõudude kasvuga rahuajal Austraalia ajaloos».

Morrison lisas, et sõjaväe suurendamine on tema valitsuse reageerimine «ohtudele ja keskkonnale, millega me Indo-Vaikse ookeani regioonis liberaalse demokraatiaga riigina silmitsi seisame».