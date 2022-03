Eesti peatab siinsete Vene kodanike relvaloa vaid riski ja ohu korral

PPA Tammsaare teenindus. Foto on illustratiivne!

Relvaomanike liit tegi hiljuti siseministeeriumile ettepaneku peatada Eestis resideeruvate Vene kodanike relvaluba. Ministeerium selgitas, et võimalikke riske hinnatakse konkreetse isiku- ja juhtumipõhiselt ning on seisukohal, et luba peatatakse vastavalt vajadusele.