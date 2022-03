Piirangud võivad kaduda juba kolmapäeval

Tänase seisuga on viimase 10 päeva jooksul haiglaravile lisandunud keskmiselt 30 sümptomaatilist Covid-19 patsienti päevas. Teisipäeval leppis valitsus kokku, et kui see number kukub alla 25 piiri, siis kaotatakse täielikult ära siseriiklik Covid-19 tõendi kontrollimise nõue ja piirang, mille järgi peavad asutused sulgema uksed kell 23.