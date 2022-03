Tallinnas algab peagi kevadine suurpuhastus

«Märtsi algus on olnud päikeseline ja paljudel linlastel on tekkinud ootus, et kõnniteed ja jalgrattateed saaksid kiiresti killustikust puhtaks. Kuid prognooside kohaselt ei ole talv veel läbi ning oodata on nii öökülma kui ka võimalikke lume- ja lörtsisadusid. Temperatuuride kõikumine pluss- ja miinuskraadide vahel põhjustab jätkuvalt libedust, mistõttu ei ole killustiku eemaldamine veel otstarbekas. Kuid alustame kevadkoristustega koheselt, kui ilmastikuolud seda võimaldavad,» rääkis abilinnapea Vladimir Svet. Linna omandis olevad teed, parklad, kergliiklusteed, teemaal asuvate haljasalad ning ühistranspordipeatused peavad puhtaks saama aprilli lõpuks.

Lumerohke talv ning pluss- ja miinuskraadide vahel pendeldav temperatuur põhjustas teedel ulatuslikku libedust, mille tõrjumiseks on linna teedele ja tänavatele puistatud 2248 tonni sõelmeid ning sõiduteedele 9447 tonni kloriide. Naastrehvide intensiivse kasutuse tulemusel on sõiduteede rentslitesse kogunenud hulgaliselt lahti sõidetud ja peentolmuks muudetud teekattematerjale. Kõnni- ja jalgrattateedel on killustikku ning tuulega murdunud okste prahti ja talvega kogunenud konisid. Leidub ka lemmikloomade väljaheiteid, mille loomaomanikud on koristamata jätnud, ning haljasaladel on lume alt välja sulanud lendprahti.

Svet selgitas, et linnaruumi kevadise suurpuhastusega saab alustada siis, kui lumi on rentslitest sulanud ja õhutemperatuur võimaldab teha ka märgpuhastust. «Peagi saame alustada sõidu- ja kõnniteede puhastamist kuivkogumisseadmete ja imurmasinatega. Eelniisutusega koristust ja tänavate pesu veel teha ei saa, sest miinuskraadidega teekattel külmuv vesi põhjustab taas libedust. See aga muudaks sõiduteed ja tänavad liiklejate jaoks ohtlikuks. Tänavate pesuga oleme tavapäraselt alustanud aprilli keskel, kuid soodsate ilmaoludega saab seda teha ka varem,» ütles Svet ja lisas, et talvel tekkinud sõidutee kahjustusi ja löökauke remonditakse praegu ööpäevaringselt.

Talvega kogunenud paakunud mustusest lahtisaamiseks tuleb rentsleid puhastada mitmeid kordi. Samaaegselt koristatakse teedelt, treppidelt, ühissõidukite peatustest, sildadelt ja viaduktidelt ning teistelt teerajatistelt talviseid puistematerjale, pühkmeid ja muud prahti. Suuremat tähelepanu pööratakse jalgratta- ja jalgteede ning ühistranspordipeatuste ootealade puhastusele, kust libeduse tõrjeks kasutatud sõelmed tuleb kokku koguda. Haljasaladelt koristatakse esialgu lenduv praht, põhjalikum puhastus on seal võimalik ette võtta siis, kui pinnas on tahenenud.