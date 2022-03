Mercedes lubas: luksusautode vool Paldiskist Venemaale on lõppemas

Jaanus Ilumets Foto: ISAMAA

Põhjasadamal on leping Mercedes-Benzi Saksamaa emafirma Daimleriga, kes on seni vedanud autod Paldiski sadamasse ning sealt oma vahendajate kaudu edasi Venemaale.

Mercedes ise aga teatas eelmisel nädalal, et sarnaselt kümnetele teistele Lääne ettevõttetele lahkub autotööstuse gigant Ukraina sõja tõttu Venemaa turult. Seega: miks luksusautode transport jätkuvalt läbi Eesti käib?

«Eelmisel nädalal teatasime, et Mercedes Benz peatab sõiduautode ja busside ekspordi Venemaale. Järgime äri lõpetamise protsessi korrektselt, kuna seda nõuavad äriprotseduuride keerukused,» selgitas ettevõtte kommunikatsioonispetsialist Tobias Just Postimehele. «Viimased saadetised olid otsuse tegemise ajal juba teel,» lisas ta ning kinnitas, et rohkem autosid lisaks juba teel olevatele autodele Venemaale ei saadeta.

Paldiski Põhjasadama esindaja Jaanus Ilumets (Isamaa) jäi Postimehega rääkides kidakeelseks. Ta ei osanud öelda, millal viimased Venemaale suunduvad Mercedesed Paldiski saabuvad, sest laevagraafikutega ei ole ta kursis.

«Eks varsti paistab, palju inimesi meil tööta jääb»

Kuna Vene turg kukub ajutiselt ära, siis kuidas see mõjutab sadama lepingut Mercedesega? «See ei ole ainult meie teha. See, kuidas Daimler ette dikteerib - kas nad katkestavad või peatavad - sellele ma ei oska vastata. Daimler on natuke suurem firma kui meie, seal on gramm rohkem töötajaid kui meil, tõenäoliselt on ka rohkem raha. Nemad dikteerivad siiski tingimusi,» rääkis ta.

Daimleriga käib aktiivne suhtlus Põhjasadamal kogu aeg, nii ka viimase paari nädala jooksul. Aga mitte tingimata ainult Venemaa-suunalisest ärist, sest, nagu Ilumets osutas, hõlmab Paldiski Põhjasadama koostöö Daimleriga palju laiemat territooriumit.

Kui palju laiemalt on Põhjasadama tööd Vene sanktsioonid mõjutanud? «Eks varsti paistab, kui palju inimesi tööta jääb,» nentis ta. «Kui jääb ära Mercedeste vedu Venemaale, siis tekib küsimus nende inimeste kasulikkuses, kes seda tööd jäävad,» lisas ta, soostumata ärisaladusele viidates avaldama, kui suur lepingu maht on.

Kõik taolised küsimused delegeeris Ilumets Stuttgarti, kus Daimleri peakontor asub, samuti distantseeris Ilumets Paldiski Põhjasadama sidemeid nendest, kes autod Paldiskist rekkatega Venemaale veavad. «Need ei ole meiega seotud. Nendega sõlmivad nad [Daimler - M. P.] ise lepingu ja toimetavad neid edasi. Kahjuks meie sinna lepingusse ei mahtunud. Muidugi mõned aastad tagasi osalesime ka meie ja teised Eesti vedajad nendes hangetes, kes siis vedasid neid Daimleri autosid. Aga see on puhas nende hange: kui meie sinna ei mahu, siis ei mahu ja midagi pole teha.»

Koidula piiripunkt Foto: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Tarbesõidukite eksport lubatud

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) Kagu piiripunkti juht Peter Maran ütles nädala alguses Postimehele, et PPA ei ole Venemaa Föderatsiooni registris olevate transpordivahendite liikumist piiranud. Lõuna tollipunkti juhataja sõnul on kaubad Kagu piiripunktis liikunud tavapäraselt. Tollipunkti juhataja lisas, et osa vedajaid on omal algatusel loobunud kaubavedudest Venemaale, kuid see pole tingitud Venemaa suhtes kehtestatud sanktsioonidest.

Ka maksu- ja tolliameti (MTA) tolliosakonna keeldude ja piirangute talituse juhataja Piret Tinkus ütles nüüd Postimehele, et tarbesõidukite eksport ei ole Eesti poolt piiratud. Ta rõhutas, et oma tegevuses lähtuvad nad Euroopa Liidu (EL) sanktsioonidest. MTA kontrollib ning piirab sanktsioneeritud kaupade nimekirjade alusel nende importi, eksporti või transiiti tulenevalt ELi õigusaktidest.

«Venemaale on kehtestatud ekspordisuunalised sanktsioonid, mis puudutavad kahese kasutusega kaupu. Sealhulgas on ekspordi suunal Venemaale piirangud erinevatele nafta kaevandamise ja uurimisega seotud kaupadele (torud, puurimisseadmed, pumbad jms). Keelatud on kõik KN 88 gruppi kuuluvad kaubad (lennundus). Tarbesõidukite eksport Venemaale ei ole sanktsioneeritud tegevus, tarbesõidukitele ei ole kehtestatud keeldu ega piirangut Venemaale eksportimiseks,» selgitas Tinkus.