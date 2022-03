Volikogu: Tallinna koolide halduslepingute muutmisega säästetakse 20 miljonit eurot

Volikogu esimees Jevgeni Ossinovski märkis, et 15 aastat tagasi sõlmitud lepingutega kaasnevad kulud maksumaksjale olid põhjendamatult kõrged. «Mul on hea meel, et Tallinna on jõudnud erasektoriga kokkuleppele, mis märkimisväärselt vähendab koormust linnaeelarvele. Loodan, et ka ülejäänud koolide lepingute puhul on võimalik jõuda mõistliku kokkuleppeni,» lisas volikogu esimees.