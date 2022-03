Ligi tuhat inimest soovib liituda kaitseliidu ja naiskodukaitsega

Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler Tuuli Duneton märkis reedel, et jätkuvalt pole sõjalist ohtu Eesti riigile. «Kõik need Vene üksused, mis tavaliselt on teisel pool Eesti piiri, on Ukrainas sõda pidamas,» ütles Duenton.

Tema sõnul on eestlaste kaitsetahe kõrge, nii on viimase kahe nädala jooksul esitanud sooviavalduse kaitseliiduga liitumiseks ligi 700 inimest ning naiskodukaitsega liitumiseks ligi 300 inimest. «Kusjuures naiskodukaitse puhul moodustavad liituda soovijad ligi 10 protsenti kogu praegusest liikmeskonnast,» ütles Duneton.

Naiskodukaitse mobiilirakendus. Foto: Erik Prozes

Naiskodukaitse on loonud ka riigikaitse mobiilirakenduse «Ole valmis», mida on viimase kahe nädala jooksul alla laadinud 17 000 inimest ning kokku on rakendusel kasutajaid üle 60 000. «See näitab inimeste valmisolekut vabatahtlikjult Eesti riigikaitsesse panustada,» ütles Duneton.

«Rõhutaksin ka seda, et praegu on igasugune valeinfo kerge levima ja tasub olla väga ettevaatlik, kust ja millisest allikast infot jagatakse. Eesmärk on õõnestada Eesti enda injimesi ja tekitada ühiskonnas pingeid,» ütles Duneton.