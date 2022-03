Selgus Kullo huvikeskuse uue hoone ja Löwenruh pargi ideekonkursi võitja

Žürii esimees, Tallinna ruumiloome kompetentsikeskuse arhitekt-linnaplaneerija Jaak-Adam Looveer märkis, et võidutöös on hoone sisesed liikumisteed loogilised ja arusaadavad ning leitud on hea tasakaal sopistatuse ja kompaktsuse vahel. «Hoonele kavandatud terrassid on mõnusaks vaheruumiks avaliku pargiala ja siseruumi vahel. Hoone kompaktsus, asetus krundil ja orgaaniline teedestruktuur võimaldavad Löwenruh pargil laieneda ümber hoone,» sõnas Looveer.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on Tallinnas jätkuvalt üheks prioriteediks haridus, mistõttu on kasvanud ka iga aastaga selle tegevuskulud ja investeeringud. «Eesti vanim ja suurim huvikool on andnud huviharidust juba mitmele põlvkonnale. Oma mitmekülgse huvitegevusega on Kullo olnud sillaks mineviku ja tuleviku vahel, luues põlvest-põlve kestvaid koorilaulu või rahvatantsu traditsioone ja andnud tuule tiibadesse paljudele andekatele tegijatele. Selleks, et need traditsioonid kestaksid, rajamegi uue – õppimist ja loovust soodustavava kaasaegse õppekeskuse, mis pakub edaspidigi noortele laiaulatuslikku ja arendavat huvitegevust,» ütles Belobrovtsev.