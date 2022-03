Anija vallavanema kuri kiri valitsusele: piinlik, kuidas pagulasi solgutatakse võõras keskkonnas

«Kohutavalt piinlik on nende sõjast tulnud ja suurte läbielamistega inimeste ees, et neid niiviisi solgutatakse keskkonnas, mis on neile täielikult võõras ning vahendid toimetulekuks on minimaalsed. Praeguses olukorras vajavad Ukrainast tulnud inimesed selgust ja konkreetseid juhiseid loomaks endale võimalikult kiiresti nende esmavajadusi kattev elukorraldus,» lausus Noor.

Noor tõi konkreetsemalt välja kolm teemat, mis Anija piirkonda saabunud põgenikele enim segadust tekitanud.

Isikukoodide taotlemine

Meile teadaolevalt saab isikukoodi väljastada maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksus, st. Harjumaal on selleks nt Tallinna Perekonnaseisuamet. Täna hommikul aga saadeti sealt Ukraina perekondi minema, öeldes, et nad läheksid oma asju ajama Niine tänavale.

Niine tänaval asuvas vastuvõtukeksustes ei väljastata tänase seisuga isikukoode. Samuti on võimatu pääseda löögile PPAsse, kuivõrd järjekorrad on ülipikad. Samuti on põgenikele jäänud ebaselgeks teave, miks nad peavad minema ennast Tallinnasse Niine vastuvõtukeskusesse registreerima?

Kui inimesel on olemas ajutine peatuskoht tuttavate juures, ei ole neil isikutel vajalik minna vastuvõtukeskusesse, sest seal ei saa talle väljastada isikukoodi, ega koheselt asuda tegelema ajutise kaitse taotlusega. Mõistame, et ülekoormus on suur, kuid ei ole ka vaja saata asjatult inimesi vastuvõtukeskuse järjekorda, kui nende esmavajadused on tegelikult täidetud.

Palume täiendavalt selgitada kõikidele ametkondadele ja asjaajatele, mis põhjusel peavad inimesed ennast registreerima vastuvõtukeskuses, et ei toimuks isikute asjatut solgutamist.

Samuti on väga kahetsusväärne, kui inimesi maakonnakeskuse ühest perekonnaseisuasutusest isikukoodi mujale taotlema saadetakse, seda enam, et nad ei tunne linna ja need isikud on niigi palju läbi elanud. Samuti palume mõelda antud olukorras, kus on näha, et põgenike vool jätkuvalt kasvab, et isikukoode saaks väljastada Ukrainast saabuvatele isikutele ka kohaliku omavalitsuse registripidaja vähendamaks uues olukorras maakonnakeskuste kohalike omavalitsusüksuste töökoormust.

Vastuvõtukeskustest info edastamine

Niine tänava vastuvõtukeskuses teavitas keegi töötajatest Ukraina põgenikke, et nad ei peaks taotlema ajutist kaitset, kuivõrd see piirab nende võimalusi. Põgenikud küsivad selgitust meilt, et mida see info tähendab? Samuti on juba eelnevalt põgenikud kuulnud infot, et juhul, kui nad taotlevad ajutist kaitset, siis ei tohi nad pikalt Eestist lahkuda ning kui lahkuvad, ei tohi enam Euroopa Liitu siseneda. Inimesed ei mõista, mis eesmärgil on vajalik ajutine kaitse. Ka ajutise kaitsega seonduv teave peab olema selgeks tehtud põgenikke nõustavaid inimestele must-valgelt.

Elukoht

Inimesed, kellel on ajutise elukoha võimalus tuttavate/sugulaste juures, soovivad mõelda tulevikule ning nad ei tea, kuidas leida endale pikaajalist elukohta. Kui KOVil ei ole pakkuda piisavalt vabu kortereid või muid eluruume, siis millega saab KOV olla toeks, kui selles piirkonnas üüriturg puudub?