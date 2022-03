Eestis on sanktsioonid seni kinni hoidnud ligi 50 tehingu sündi

Andmebüroo kommunikatsioonijuht Õnne Mets lausus Postimehele, et kui tavapäraselt annavad nad kohaldatud sanktsioonidest sisulise ülevaate aastaraamatus, siis arvestades avalikku kõrgendatud huvi plaanivad nad sellekohase ülevaatega avalikkuse ette tulla juba varem. See võtab aga aega.

RAB on varasemalt rõhutanud, et rahvusvahelise sanktsiooni seaduse kohaselt on sanktsioonide kohaldamine ka iga üksikisiku kohustus. Ehk kui näiteks angaari pidaja tuvastab oma pinnal sanktsioneeritud isiku vara, siis ta takistab selle kasutamist ning teavitab sanktsiooni kohaldamisest Rahapesu Andmebürood. Just sellistest teadetest, tehingute tegemata jätmistest ning vara külmutamistest on RABi juba teatatud. Neile teadaolevalt ei asu aga Eestis hetkel sanktsioneeritud isikute märkimisväärset vara.