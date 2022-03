Haridusministeeriumi (HTM) kantsler Kristi Vinter-Nemvalts kinnitas reedel pressikonverentsil, et kõikidele Ukrainast tulevatele lastele tagatakse koolikoht. Seejuures edastas ta kohalikele omavalitsustele (KOV) palve, et koolikoht tagataks just eesti õppekeelega koolides, et rahvustevahelisi pingeid vähendada, kuna ministeeriumini on peaaegu iga päev jõudnud teateid sedalaadi vahejuhtumitest koolides. Lisaks on ministeeriumi pikaajaline plaan, et lapsed õpiksid ära eesti keele.