Moeood Ukrainale

Mood on alati olnud midagi rohkemat kui lihtsalt rõivad. Oluline on sõnum. Ja kui puhkes Ukraina-Venemaa sõda, siis esitlesid suured moemajad just oma sügistalviseid kollektsioone. Esimene, kes oma sõu Ukrainale pühendas, oli Balenciaga moemaja, mille peadisainer Demna Gvasalia sündis Ukrainas.