Tervise Arengu Instituudi tulevik on tume

«See kantsler (sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa – toim) tuleks lahti lasta!» lausus instituudi juhtivteadur 2013. aastast professor Mati Rahu. «TAI registrite peale tehakse teadustööd, kui aga piirduda aastas kahe aruandega Exceli tabeli kujul, siis on riik mõttetult raha kulutanud. Meie kasutame registreid nii, et saame rahva tervist uurida eri nurkade alt. Kui on loodud meditsiiniregister, siis tuleb seda kasutada, ka teadustöödes.»

Rahu rõhutas, et Eestis ei ole teist sellist rahva tervishoiu teemaga tegelevat instituuti: «Tartu Ülikooli juures midagi on, ent seal on minimaalselt teadlasi. Meil on suurem koosseis ja saame ka rohkem ära teha.»

Juhtivteaduri sõnul on TAI-l pikaajalised sidemed nii teiste Eesti instituutidega kui ka välismaa omadega. «See, et meid üle viiakse... Esiteks, keegi ei vii üle, igaüks peab ise endale koha leidma. Meid ei saa kohelda esemena, et viime sinna ja tänna. Kantsler lihtsalt tuli ja arvas, et lööb platsi puhtaks, öeldes, et see on riigireform. Muidugi saab sotsiaalministeerium otsustajana TAI laiali saata, kuid seda ei tohiks mingi hinna eest teha. Eesti langeb välja rahvusvahelisest teadlaste vahetusest ja infovahetusest – kust neid andmeid hakatakse kokku ajama? Miks on vaja töötavat institutsiooni kildudeks rebida?»