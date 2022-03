President Karis külastas keskpolügoonil õhutõrjeõppust

«Läänemere piirkonna julgeolekut silmas pidades on ülitähtis, et meie koostöö oleks NATO liitlaste kõrval tihe, kindel ja usalduslik ka soomlastega,» rõhutas president Karis.

«Soome panus meie ühisesse julgeolekusse on äärmiselt oluline, seetõttu on vajalik harjutada sõjalist koostööd ka praktiliselt. See on loomulik ja möödapääsmatu, Venemaa sõjaline lausrünnak Ukraina vastu kinnitab seda taaskord. Teame, et Euroopa Liidu liikmesriigina ja NATO kõige lähedasema partnerina seisavad soomlased kindlalt meie kõrval keerulises julgeolekuolukorras,» lisas riigipea.