Tänasest ei pea enam Covid-19 tõendit näitama

«Loodame, et inimesed tulevad. Meil on tegemist vanalinna kohtadega Suur-Karja tänaval ja põhirõhk koroonaeelsel ajal oli turistidel,» ütles Palvadre ja lisas, et nüüd saab näha, kuidas turistide olemasolu või puudumine hakkab äri mõjutama. «Kevad on alati optimistlik aeg, loodame, et tuleb ka Eesti noori,» lausus ta. «Väike paisu tagant väljapääs tuleb,» lisas Palvadre.