Sõja mõjud Eesti sisepoliitikale: Reformierakonna reiting tõuseb, Keskerakonna oma kukub kivina

Sõjal Ukrainas on pikaajalised mõjud Eesti sisepoliitikale. Reformierakond tõuseb. Keskerakond on saanud kõva hoobi. Suured küsimärgid on EKRE toetuse juures. Isamaa, sotsid, Eesti 200 vaatavad kõrvalt. Isegi kui sõda Ukrainas peaks homme lõppema, on selle järelmõju tunda ka järgmise aasta riigikogu valimistel.