Viimane koroonapiirang: Eestis on jäänud veel maskikandmise kohustus

Seoses kellaajapiirangu kaotamisega suureneb oht, et noored nakatuvad rohkem ja mõne nädala möödudes jõuab nakatumise tõus nooremaealiste hulgast vanemaealisteni, kelle puhul on raskeloomulise Covidiga haiglasse sattumise risk väga kõrge, kirjutas valitsus. Toodi näiteks, et aastavahetuse järel, mil öine kellaaja piirang oli ajutiselt peatatud, kasvas haigestumine noorte hulgas järsult.

«Seetõttu on väga oluline, et enne riskirühma inimestega kohtumist tehtaks antigeeni kiirtest ja kui pole täielikku veendumust oma nakkusohutuses, kantaks kaitsemaski. Eluliselt oluline on see kohtumisel inimestega, kes pole end Covid-19 vastu vaktsineerimisega kaitsnud,» lisas valitsus.