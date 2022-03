Kindel: Parempoolsed loovad oma erakonna

«Tegemist on ideega, mis väga paljude meie liikmete poolt on välja käidud. Ma arvan, et loogiline areng sinna suunda veab, et nii Isamaa erakonnast lahkujad kui nüüd ka paljud uued inimesed, kes on meiega liituda soovinud, näevad vajadust selgelt klassikalise parempoolse eestimeelse erakonna asutamiseks. Nii et jah, see suund on võetud,» kinnitas Kons Postimehele.