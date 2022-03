Laanet JEFi juhtide kohtumisel: tahe veelgi Ukrainat aidata on väga tugev

«Tahe veelgi Ukraina aitamiseks on väga tugev, sealhulgas arutati konkreetseid abistamise koordineerimise ja rahastamise viise. Venemaa Föderatsiooni täiemahuline rünnak Ukraina vastu on alatiseks muutnud Euroopa julgeolekut ning toonud meid olukorda, kus kõigil meie liitlastel ja partneritel tuleb sõjalist heidutus- ja kaitsevõimekust veelgi rohkem tugevdada. Kogu Ukraina võitleb vapralt selle ebainimliku agressiooni vastu, nad on selleks valmistunud nii sõjaliselt kui moraalselt,» ütles kaitseminister Laanet.