Aastatagusega võrreldes on Süku hind kasvanud 37 miljoni euro võrra

Tartu abilinnapea Gea Kangilaski selgitas, et südalinna kultuurikeskuse detailplaneeringu ja arhitektuurivõistluse ala ulatub Keskpargist kaugemale, sellesse on kaasatud ka turuhoone esine Emajõe kaldala kuni Kaarsillani.

Tartu südalinna kultuurikeskuse ennustatav ehitusmaksumus on 97,3 miljonit eurot, millest veerand jääb linna kanda ja ülejäänu tuleb riigilt kultuurkapitali kaudu, selgus volikogule esitatud ülevaatest. See on suur kallinemine võrreldes sellega, mis pandi kirja riigikogule esitatud taotluses, millega sooviti hoone lisamist riiklikult tähtsate kultuuriehitiste nimekirja.