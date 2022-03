Õigeusu kirikud Eestis kutsuvad Ukrainas üles rahule

Metropoliit Eugeni sõnas üle-eelmisel nädalal Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku nimel, et kirik palvetab kõikidel aegadel rahu eest kõigi rahvaste jaoks. «Kirik on eraldatud riigist ning ei saa otseselt poliitikasse sekkuda. Kuid me kutsume vaenutsevaid pooli ühes Kiievi ja kogu Ukraina õndsaima metropoliit Onufriga, toetudes meile Jumala poolt antud mõistusele ja sõna annile, istuma läbirääkimiste laua taha, et lõpetada see vennatapusõda,» lausus Eugeni, tõdedes, et kristlastena ei saa nad lasta poliitilistel erimeelsustel ja sõjal neid lõhestada.