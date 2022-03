Osa Eestisse jõudnud ukrainlastest ei soovi oma lapsi eesti kooli panna

«Tänase päevaga oleme selliste mahtudega ka arvestanud. Koolides on erinevates klassides rohkem kui 2800 vaba kohta ning lasteaedades üle 1000 koha,» ütles Belobrovtsev, lisades, et tuleviku osas on prognoose keeruline teha ning linn lahendab võimalikke probleeme jooksvalt. Tema sõnul ei toimu põgenike aitamine kellegi ega millegi arvelt ja see ei halvenda Tallinna pakutava haridusteenuse kvaliteeti. «Lisaks ei mõjuta see kuidagi laste järjekordi lasteaeda saamisel ehk põgenike lapsed pole kindlasti eelisjärjekorras,» kinnitas Belobrovtsev.