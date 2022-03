Kruusimäe: Vene kodanike EL-i viisad võiks Ukraina kasuks maksustada

Kruusimäe nentis, et juba on paljud öelnud, et tavaline Vene kodanik ei puutu täna üldse asjasse ja nad ei tohiks Putini veretöö eest tunda ei piinlikkust, kannatama seetõttu piiranguid või kuidagi ise materiaalselt puudutatud saada.

«Aga Euroopa Liit ja tema kodanikud on varnast võtta «ullikesed», kes peavad Ukrainat toetama ja lõpuks oma rahadega üles ehitama. Loomulikult toetab EL, Eesti ja enamik tsiviliseeritud maailmast Ukrainat nii rahaliselt, sõjaliselt kui materiaalselt, selles pole küsimustki. See on oluline, inimlik ja möödapääsmatu. Kuid ei ole võimalik, et Vene kodanikkond pestakse puhtaks, kes on justkui kõrvalseisjad ja vaata, et veel Putini ohvrid, kellele tuleb kaasa tunda ja toetada nii rahaliselt kui moraalselt. Jah! Ka Vene kodanikud peavad maksma," leidis Kruusimäe.