Eestisse on saabunud ligi 23 000 sõjapõgenikku

15. märtsi jooksul saabus 1324 inimest, sealhulgas 512 last ning 139 inimest on transiidil. MTÜ Eesti Pagulasabi on samal ajavahemikul koordineerinud 4869 põgeniku saabumise Eestisse, kellest öömaja vähemalt esimesel ööl on vajanud 729 inimest.

Keskmiselt läheb Poolas Medykasse ja Varssavisse Eesti Pagulasabi koordineerimisel 9 bussi ööpäevas, tänu millele on võimalik Eestisse evakueerida päevas ligi 500 inimest, kellest 85 protsenti on Eestis pereliikmed ootamas.

Värske info busside liikumise kohta on Pagulasabi kodulehel, lisainfo meiliaadressil ukraina@pagulasabi.ee. Tegemist on turvalisima viisiga evakueerumiseks, vähendamaks inimkaubanduse riske ja tagamaks Eestiga seotud põgenike koordineeritud saabumine vastuvõtukeskustesse.

15. märtsi seisuga on Eesti toetanud 1407 leibkonda, toetus on umbes 100-300 eurot leibkonna kohta. Iga leibkonna vajadus on individuaalselt hinnatud, peamiselt on kasusaajad pered, kes on kaotanud oma kodu või pereliikme või kelle pereliige on saanud sõjategevuses haavata.