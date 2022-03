Hispaania arestis kolmanda ilmselt Vene oligarhile kuuluva luksusjahi

Võimude teadaandes kinnitati, et 135 meetri pikkune jaht Crescent ei saa lahkuda Tarragona sadamast, kuni politsei teeb kindlaks, kas see kuulub või on kellegi kontrolli all, kes on Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjas, mis kehtestati seoses Venemaa sissetungiga Ukrainasse.