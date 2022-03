Nõmme ja Mustamäe osakondade juhid lahkuvad Isamaast

Luberg lisas, et Seedri juhtimisel on Isamaa erakonnast saanud fanaatiline rühmitus, kus konkureerivad ideed ja arutelukultuur on taunitud. «Iseseisvalt mõtlejad sunnitakse vaikima ja kes ei vaiki, visatakse erakonnast välja. Hiljuti selgus, et ka kuriteost teatamisel visatakse erakonnast välja kannataja. Sellist juhtimiskultuuri ei tohiks Eestis tänasel päeval enam olla ja kindlasti ei tohiks tänased Isamaa juhid juhtida Eesti riiki,» ütles ta.