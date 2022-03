Riigikogu esimehena jätkab Jüri Ratas, aseesimeestena Hanno Pevkur ja Martin Helme

Jaanus Karilaid ütles, et esimehe kandidaat peaks olema Jüri Ratas. «Isegi kui Jaanuse öeldu vastab osalt tõele, siis meil on parem plaan. Helir-Valdor Seeder saaks riigikogu juhtimisega hakkama,» lisas Priit Sibul.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets põhjendas seda valikut sellega, et koalitsiooni kandidaat Jüri Ratas on Keskerakonna esimees, kellel võttis liiga kaua aega oma erakonna ja Ühtse Venemaa koostöölepingu lõpetamine.

Aseesimeheks esitas Mart Võrklaev Hanno Pevkuri. Henn Põlluaas soovitas aseesimeheks Martin Helmet. «Ta ei ole ainult hakkama saanud riigikogu aseesimehe tööga – kõikidel ametipostidel, kus ta on olnud, on ta näidanud ennast asjaliku, intelligentse töömehena. Me ootame seda ka nüüdsel perioodil. Mis on kõige olulisem – Martin on Eesti patrioot,» jagas Põlluaas oma erakonna juhile tunnustust.