Kuremäe nunnade avaldus üllatas Läänemetsa: tundub, et mingisugune muutus on toimunud

Alles nädala alguses külastas Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalset Naiskloostrit Läänemets, et arutada kloostri praegust alluvussuhet Moskva patriarhile ja kloostri tulevikku olukorras, kus suhted Moskva patriarhaadiga tuleb katkestada. Läänemets on varem öelnud, et riik astub samme Moskva terroristliku režiimi vastu, mitte õigeusklike vastu Eestis. Ajendiks on Vene Õigeusu Kiriku patriarh Kirilli üleskutse pühale sõjale, mis seisneb ka «satanismi» mõju all oleva läänemaailma vastu võitlemises.