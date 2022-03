Valitsus eraldas 1,3 miljonit venekeelsete toimetuste tugevdamiseks

Sõjaolukord Ukrainas on valitsuse teatel suurendanud vajadust informeerida toimuvast kohalikku venekeelset elanikkonda. Lisaks Eesti Rahvusringhäälingu toetamisele soovib valitsus toetada ka kohaliku venekeelse erameedia suutlikkust pakkuda kõrgel tasemel usaldusväärseid ja mitmekesiseid ajakirjanduslikke käsitlusi, kuna olukorras, kus Eestis on keelatud Vene Föderatsiooni sõjapropagandat kajastavate telekanalite edastus, peab riik tugevdama alternatiive kohalikus inforuumis.

Toetuse andmisega ei seata tingimusi meediasisule ega ootusi toimetuslikeks otsusteks. Tegemist on ühekordse toetusega, mis antakse seoses sõjaolukorraga Ukrainas ning mille eesmärk on kasvatada meediaväljaannete venekeelsete uudiste tootmise ja levitamise võimekust.

Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringu järgi on viimaste aastate jooksul on toimunud märgiline muutus teiste rahvuste jaoks oluliste infoallikate pingereas – Eesti venekeelseid meediakanaleid on hakatud pidama olulisemaks ja ka usaldusväärsemaks kui Venemaa meediaallikaid.