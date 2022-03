ÜRO: Iraanis hukati eelmisel aastal 280 inimest

ÜRO inimõiguste nõukogule aruannet esitledes ütles Iraani eriraportöör Javaid Rehman, et tõusnud on eriti uimastiseadustega seotud hukkamiste arv.

Eriraportööri sõnul on teavitatud ka sellest, et 2021. aastal hukati kolm «lapskurjategijat». Mõistet kasutatakse süüdimõistmise ajal alla 18-aastaste isikute kohta.

Aruandes öeldakse, et enam kui 80 hukkamist, sealhulgas naise ja vähemalt nelja afgaani hukkamine, olid seotud narkokuritegudega. Aastal 2020 oli vastavaks arvuks 25.

Rehman märkis, et eelmisel aastal sagenes ka vähemuskogukondadest pärit inimeste hukkamine.

Eriraportöör, kellele on keelatud sissepääs Iraani, märkis raportis, et on jätkuvalt saanud teavet ka piinamise teel saadud ülestunnistuste kasutamise kohta tõenditena surmanuhtlusega päädivate juhtumite puhul.