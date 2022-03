Kallas: kodakondsuse aluseid me kindlasti muutma ei lähe

Eelmise nädala Postimehe arvamusartiklis pakkus kunagine kodakondsus- ja migratsiooniameti peadirektor Andres Kollist (KE) välja, et Eesti peaks kodakondsust jagama mitte ainult halli passi omanikele, vaid ka siin elavatele Vene Föderatsiooni kodanikele.

«Ammused, minu arvates ekslikud strateegilised otsused on loonud olukorra, kus Eestis elab üle 100 000 Venemaa kodaniku ja see arv on pisitasa kasvanud. Suur osa Vene kodanikest elab kompaktselt koos: Narvas ja mujal Ida-Virumaal. Halli passiga inimeste hulk kahaneb ja on umbes 70 000,» selgitas Kollist.

Tema hinnangul oli halli passiga inimeste puhul on väga oluline, et nad ei võtnud neile lausa peale surutud Venemaa kodakondsust. Ootasid muud võimalust ja võtsid dokumendi, mida Eesti riik nendele pärast pikki poliitilisi vaidlusi pakkus. Selline käitumine oli tähelepanuväärne lojaalsusavaldus Eesti, mitte Vene Föderatsiooni suhtes.

Kallas kinnitas Postimehele, et kodakondsuse aluseid valitsus muutma ei lähe. «Kodakondsuse eeltingimuseks on kaks asja: inimesed õpiksid meie keele ära ja õpiksid põhiprintsiibid põhiseadusest. Seda ei ole palju palutud. Väikesel riigil on oluline, et inimesed hoiaksid oma keelt ja seetõttu palve, et õppige ära meie keel, siis saate kodakondsuse, on minu arvates väga kohane,» põhjendas Kallas.

NATOs hõõrumist ei näe

Vähemalt avalikus retoorikas on lääneriikide seas justkui lahknenud hoiakud, kuidas Ukraina sõja lahendamisse suhtuda. Ameerika Ühendriigid ja teised nn vanad NATO liikmed on vaoshoitud, samas kui Ida-Euroopa riigid eesotsas Poolaga on kutsunud üles nii rahuvalvemissiooniks kui ka lennukite Ukrainasse saatmiseks.

Kallas andis siiski mõista, et avalikkuseni jõudnud signaalid on ülevõimendatud ning NATO riikide seas on siiski valdav soov hoida allianssi sõja piiridest eemal. Järgmisel nädalal sõidab Kallas NATO liidrite tippkohtumisele.

«Kindlasti arutame, mida saame täiendavalt teha, et Ukrainat veel aidata. Mitmesugused ettepanekud tulevad arutusele, aga NATO riikide, kel on vastavad võimed, soov on olnud sekkuda sõtta mitteaktiivselt, vaid tegutseda NATO kaitseallianssina,» viitas Kallas, et otsesel sõjalisel sekkumisel ühenduses kandepinda ei ole.

Mis hoobasid Kallas Venemaa taltsutamiseks veel näeb? «NATO-l on sõjalist jõudu. Minu soov on, et me ei annaks sellist sõnumit, et seda sõjalist jõudu ei kasutata mingil juhul – muidu Putin tunneb ennast väga karistamatult. Aga seda kõike saab arutada, ja arutame ka NATO kaitse tugevdamist – heidutusest üleminekut kaitsehoiakule.»

Inflatsiooni ohjamisega otsitakse üksmeelt

Nädal tagasi kirjutas Positmees Keskerakonna juhtfiguuride nördimusest, et peaministripartei pole 20 päeva jooksul leidnud aega, et valitsusliidus sisepoliitiliste teemade üle arutleda. Üks akuutsemaid teemasid, mida Keskerakond püünele on tõstnud, on hinnatõus.

«See ei vasta tõele. Ma olen kogu aeg olnud kättesaadav ja suhtlemas,» rõhutas Kallas.