Niinemetsa stand-up etendus kogus annetusteks 21 000 eurot

«Suur tänu kõigile, kes tulid, vaatasid, panustasid, toetasid. Loodame, et saime anda rõõmu ja head tuju selleks õhtuks ja ehk järgmisse päevagi. Olen kindel, et publiku abiga kogutud 21 000 eurot läheb õigesse kohta ja katab mingilgi määral neid vajadusi, mida on hetkel karjuvalt palju,» rääkis Tõnis Niinemets.