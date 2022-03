Suhted ministeeriumi ja ameti vahel on pikemat aega pingelised olnud ning eelkõige on seotud kaitseministeeriumi poolt seatud eesmärkidega ajateenijate arvu osas, mida KRA peab ebarealistlikuks. Neid eesmärke ei toetavat ka ajateenistuse leige populariseerimine. Teiselt poolt kritiseeriti Piskunovi, et ta pole suutnud personali kokku tõmbamist ellu viia.