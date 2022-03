Pirital algab kevadine tänavapuhastus

«Pirita elanikud on juba pöördunud meie poole ja uurinud, millal saavad teed ja tänavad puhtaks. Linnaosa lepingupartner alustab igakevadise koristusega laupäeva varahommikul Pirita südamest ehk kloostri ümbrusest ja liigub edasi Merivälja poole. Tänavad ja teed puhastatakse talvistest sõelmetest ja kogunenud tolmust ja prahist. Töid alustatakse kahe vaakumimuri ja kolme-neljaliikmelise brigaadiga, kes pühivad harjaga,» ütles Pirita linnaosavanem Tõnis Liinat. Eelisjärjekorras puhastatakse seal, kus jää on sulanud, sest leidub ka varjulisi tänavaid, kus koristustöid veel teha ei saagi.

«Kuna talv oli lumerohke, on jäänud maha palju graniitsõelmeid. Need lähevad utiliseerimisse ja seejärel kasutatakse täitematerjalina tee-ehituses või -remondis. Lume alt on välja sulanud ka konisid, koerakakat ja muud prahti,» rääkis linnaosavanem. Ta kinnitas, et tuleb veel teine puhastusring, ent täpne koristusgraafik oleneb ilmast. Kevadkoristus peab olema lõpetatud 30. aprilliks. Edaspidi jätkatakse regulaarset tänavapuhastust sõlmitud lepingute kohaselt.