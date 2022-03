Uudis lemmikloomapidajatele: taaskehtestati kohustuslik marutaudivastane vaktsineerimine

Maaeluminister Urmas Kruuse sõnul on Eesti olnud juba aastaid marutaudivaba, aga oht haiguse taaslevimiseks on siiski olemas. «Kuna Eesti naaberriigis Venemaal on marutaudi esinemissagedus kõrge, siis on reaalne oht, et sealt võib metsloomade liikumisega levida marutaud Eestisse,» sõnas minister.