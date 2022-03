Kõlvarti sõnul saadakse praegu veel hakkama, kuid tulevikus kujuneb olukord keeruliseks. «Kui me räägime lühiajalisest perspektiivist, siis võimalusi veel on, hotellid saavad rahvast vastu võtta ja käivad ka läbirääkimised Tallinkiga, et kasutada majutuseks laeva. Pikemas perspektiivis aga kujuneb olukord Tallinnale keeruliseks,» ütles keskerakondlasest linnapea Postimehele.