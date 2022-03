Postimehe andmetel pole praegu võimalik taksot tellida, häiritud on ka muud Bolti teenused. Kasutajate sõnul kuvatakse äpi asemel tühi ekraan.

Bolti kõneisik Kristiin Jets ütles, et ettevõttes ollakse probleemidest teadlikud ja need püütakse lahendada nii kiiresti kui võimalik. Häirete põhjus on praegu teadmata.