Kus on kurjuse kodu ehk Vene võimuperekonna luksuslik elu

Praegune Venemaa ladvik, ennekõike president Vladimir Putin ja välisminister Sergei Lavrov on vanad nuhid ja silmamoondajad. Nende pered ja varad pole kunagi avalikkuse silmale näha olnud, küll aga on mõlemad mehed isad ja vanaisad, kelle lapsed ja lapselapsed suplevad rahas ja ka kelle armukesed on heldelt üle kullatud ja kinni makstud. See on ikka nii, et vaesed on võllas ja saksad tõllas. Venemaa armutud juhid on oma lähedaste elud ära kindlustanud ning sanktsioonid teemal «Putin ei saa Ameerikasse» ja «Biden ei saa Siberisse» on lihtsalt diplomaatia, mis päriselus ei muuda nende karistuste kandjate elus kõige vähematki.